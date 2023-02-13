Более 100 заявок поступило на конкурс по формированию Молодежной палаты VI созыва при Гордуме

Фото: Дума Нижнего Новгорода
Конкурс по формированию Молодежной палаты (МП) VI созыва стартовал в Гордуме Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба думы, всего поступила 101 заявка. Председатель Гордумы Олег Лавричев вместе с конкурсной комиссией оценят проекты, представленные кандидатами в МП.
По словам Олега Лавричева, Молодежная палата доказала свою эффективность и стала по-настоящему нижегородским движением молодежи.
Представленные проекты в первый день конкурса 20 февраля от 28 кандидатов включали в себя темы патриотизма, волонтерского движения, помощи пенсионерам, профориентации, поддержки спорта и здорового образа жизни.
Председатель Гордумы выразил уверенность что новый состав Молодежной палаты пополнят самые достойные представители нижегородской молодежи, которые придут в думы со своими новыми идеями и накопленным опытом от своих предшественников из пятого созыва МП.
Подведение итогов конкурса состоится 1 марта 2023 года.
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