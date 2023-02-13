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Общество

Более 100 заявок поступило на конкурс по формированию Молодежной палаты VI созыва при Гордуме

20 февраля 2023 18:45  [78] Общество
Фото: Дума Нижнего Новгорода

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Конкурс по формированию Молодежной палаты (МП) VI созыва стартовал в Гордуме Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба думы, всего поступила 101 заявка. Председатель Гордумы Олег Лавричев вместе с конкурсной комиссией оценят проекты, представленные кандидатами в МП.

По словам Олега Лавричева, Молодежная палата доказала свою эффективность и стала по-настоящему нижегородским движением молодежи.

Представленные проекты в первый день конкурса 20 февраля от 28 кандидатов включали в себя темы патриотизма, волонтерского движения, помощи пенсионерам, профориентации, поддержки спорта и здорового образа жизни.

Председатель Гордумы выразил уверенность что новый состав Молодежной палаты пополнят самые достойные представители нижегородской молодежи, которые придут в думы со своими новыми идеями и накопленным опытом от своих предшественников из пятого созыва МП.

Подведение итогов конкурса состоится 1 марта 2023 года.

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Теги:
Городская дума Молодёжный парламент
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