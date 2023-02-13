Более 20 помещений в Нижнем Новгороде передали в безвозмездное пользование НКО Общество

ул. Студёная 14/32

Несколько муниципальных помещений в Нижнем Новгороде будут представлены под нужды местных НКО. Об этом стало известно на заседании Гордумы, которое прошло 21 февраля.

В частности, депутаты одобрили предоставление в безвозмездное пользование ГБУ НО "Кадастровая оценка" 15 нежилых помещений в исторических зданиях и ОКН, расположенных в Нижегородском районе по адресам: ул. Студёная, 14/32; ул. Грузинская, 2, 3.

Уточняется, что переданные памятники архитектуры в дальнейшем будут отреставрированы и приспособлены для современного использования в рамках реализации концепции восстановления исторической территории.

Центру подготовки церковных специалистов "Покров" при Нижегородской епархии под образовательные нужды будут предоставлены три нежилых помещения на улице Рождественской, 36 Б (напротив Женского духовного училища).

Сотрудники противопожарной службы ГКУ НО "Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области" будет размещены в Кудьме. Для них предоставлено муниципальное помещение по адресу ул. Заводская, 18.

Кроме того, несколько помещений выделено под реализацию социальных проектов: благотворительному фонду "СТЭП" - под информационно-консультационный центр по профилактике ВИЧ-инфекции и потребления наркотических веществ, а Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области - помещения для работы Центра татарской культуры.