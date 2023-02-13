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Жители почти 90% домов Автозаводского и Ленинского районов получат квитанции с уменьшенной платой за отопление после корректировки

21 февраля 2023 17:50  [103] Экономика

Жителей более 870 многоквартирных домов, которые обслуживает АО "Волгаэнергосбыт", получат квитанции с уменьшенной суммой за отопление после корректировки за 2022 года. Перерасчет происходит единоразово в начале каждого года по данным общедомовых приборов учета.

В этом году жителей большинства многоквартирных домов Автозаводского и Ленинского районов, которых обслуживает АО "Волгаэнергосбыт", ждет уменьшение платы за отопление по итогам годовой корректировки. Потребление тепла в более 870 домах было снижено, соответственно, ресурсоснабжающая компания вернет разницу в соответствии с фактическими показателями за 12 месяцев. Средняя сумма корректировки составит 2200 рублей, она является единоразовой. В 108 многоквартирных домах потребление тепла выросло, и собственникам жилья придется доплатить. Всем потребителям компания традиционно предоставит беспроцентную рассрочку оплаты. На годовую корректировку влияют исключительно фактические объемы потребления тепла в каждом многоквартирном доме, учтенные общедомовым счетчиком.

"Погодные условия, безусловно, влияют на годовую сумму за отопление. Но и сами жители могут принять ряд мер, чтобы корректировка была в их пользу. Конечно, это совместная работа жителей и управляющей компании по снижению объёмов потребления тепла. Это может быть установка вторых дверей в подъездах, контроль работы элеваторного узла, применение теплоизоляционных материалов при проведении ремонтных работ: замена окон в подъездах, утепление фасадов, ремонт кровли и подвальных помещений. Так, в абсолютном большинстве домов, где жители получили или получат до конца первого квартала перерасчет с уменьшением платежа, управляющие компании провели энергосберегающие мероприятия", - пояснили в АО "Волгаэнергосбыт".

Справка
Задать свои вопросы и получить разъяснения по ежегодной корректировке жители могут, обратившись с 8 до 19 (с понедельника по воскресенье) по телефону колл-центра 243-04-14 АО "Волгаэнергосбыт", а также оставив обращение через личный кабинет на сайте компании www.volgaenergo.ru или через мобильное приложение "Волгаэнергосбыт". 

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Теги:
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