Набережную Гребного канала и площадь Минина закроют для транспорта 22 февраля

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В Нижнем Новгороде днём 22 февраля будет приостановлено движение транспорта на нескольких участках. В связи с этим автобусы маршрута А-5 на это время изменят пути следования и будут ходить от площади Горького до Казанского съезда. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
В частности, с 14:00 до 17:00 будет перекрыта часть площади Минина и Пожарского – от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.
Кроме того, с 13:00 до 17:30 приостановят движение транспорта от Казанского съезда вдоль набережной Гребного канала - вплоть до улицы Лысогорской.
В департаменте добавили, что на подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки, а объезд будет организован по прилегающим улицам.
Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться на спецстоянку.
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