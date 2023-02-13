Набережную Гребного канала и площадь Минина закроют для транспорта 22 февраля Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде днём 22 февраля будет приостановлено движение транспорта на нескольких участках. В связи с этим автобусы маршрута А-5 на это время изменят пути следования и будут ходить от площади Горького до Казанского съезда. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

В частности, с 14:00 до 17:00 будет перекрыта часть площади Минина и Пожарского – от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

Кроме того, с 13:00 до 17:30 приостановят движение транспорта от Казанского съезда вдоль набережной Гребного канала - вплоть до улицы Лысогорской.

В департаменте добавили, что на подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки, а объезд будет организован по прилегающим улицам.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться на спецстоянку.