НОКОД признал одним из лучших онкологических учреждений в стране
Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
Нижегородская "Молочная кухня" начала производство сыров
Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2023 13:52  [134] Кишечную палочку обнаружили в нижегородском молоке и сливочном масле
22 февраля 2023 13:28  [92] Школа №100 в Нижнем Новгороде откроется после капремонта 27 февраля
22 февраля 2023 13:12  [97] Сервисную площадку для обслуживания скоростных поездов "Ласточка" обустроят в Нижнем Новгороде
22 февраля 2023 12:58  [91] Шесть подростков страдают от наркозависимости в Нижегородской области
22 февраля 2023 12:40  [124] Камеры с начала февраля зафиксировали 5700 нарушений на выделенной полосе на проспекте Гагарина
22 февраля 2023 12:26  [117] Штрафы не будут взиматься на платных парковках Нижнего Новгорода в февральские праздники
22 февраля 2023 11:48  [124] Два детских сада построят в Кстовском районе
22 февраля 2023 11:21  [175] Лучших дворников выбрали в каждом районе Нижнего Новгорода
22 февраля 2023 11:11  [322] Ордена Мужества вручили родственникам трех погибших во время СВО нижегородцев
22 февраля 2023 10:22  [200] Набережную Гребного канала и площадь Минина закроют для транспорта 22 февраля
Общество

Шесть подростков страдают от наркозависимости в Нижегородской области

22 февраля 2023 12:58  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть подростков страдают от наркозависимости в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер".

Согласно информации, всего в регионе насчитывается 4,5 тысячи наркозависимых.

Также от алкогольной зависимости страдают 48 тысяч нижегородцев, среди них один подросток. Отмечается, что по сравнению с началом 2022 года число таких пациентов снизилось.

Все нарко- и алкозависимые проходят лечение в областном наркодиспансере. Здесь также получают помощь те, кто имеет табачную и компьютерную зависимость, а также страдает игроманией.

Нижегородцам оказываются психотерапевтические консультации и услуги по медицинской и социальной реабилитации.

Ранее сообщалось, что число употребляющих наркотики в Дзержинске в 2022 году не выросло.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph