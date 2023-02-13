Шесть подростков страдают от наркозависимости в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть подростков страдают от наркозависимости в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер".

Согласно информации, всего в регионе насчитывается 4,5 тысячи наркозависимых.

Также от алкогольной зависимости страдают 48 тысяч нижегородцев, среди них один подросток. Отмечается, что по сравнению с началом 2022 года число таких пациентов снизилось.

Все нарко- и алкозависимые проходят лечение в областном наркодиспансере. Здесь также получают помощь те, кто имеет табачную и компьютерную зависимость, а также страдает игроманией.

Нижегородцам оказываются психотерапевтические консультации и услуги по медицинской и социальной реабилитации.

Ранее сообщалось, что число употребляющих наркотики в Дзержинске в 2022 году не выросло.