Первый рейс трамвая "МиНиН" состоялся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Фото: Екатерина Спехова
Первый рейс трамвая "МиНиН" состоялся 22 февраля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на маршруте №22.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в дальнейшем "МиНиН" выйдет и на другие маршруты областного центра.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что дальнейшие поставки трамваев "МиНиН" в Нижний Новгород планируются весной. Он напомнил, что в Нижнем Новгороде, помимо закупки новых вагонов, проходит масштабная модернизация транспортной инфраструктуры.
Весной начнется замена старых трамвайных рельсов вдоль проспекта Гагарина, также продолжаются работы в Сормове. До конца года в регион должно поступить 80 новых трамвайных вагонов, добавил губернатор.
Ранее премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко высоко оценил качество нижегородского трамвая "МиНиН".
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