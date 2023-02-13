Первый рейс трамвая "МиНиН" состоялся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: Екатерина Спехова

Первый рейс трамвая "МиНиН" состоялся 22 февраля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на маршруте №22.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в дальнейшем "МиНиН" выйдет и на другие маршруты областного центра.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что дальнейшие поставки трамваев "МиНиН" в Нижний Новгород планируются весной. Он напомнил, что в Нижнем Новгороде, помимо закупки новых вагонов, проходит масштабная модернизация транспортной инфраструктуры.

Весной начнется замена старых трамвайных рельсов вдоль проспекта Гагарина, также продолжаются работы в Сормове. До конца года в регион должно поступить 80 новых трамвайных вагонов, добавил губернатор.

Ранее премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко высоко оценил качество нижегородского трамвая "МиНиН".