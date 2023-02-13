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Залпы салюта и триколор украсят нижегородскую телебашню 23 февраля

23 февраля 2023 10:53  [78] Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

В честь Дня защитника Отечества 23 февраля филиал РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне, расположенной на улице Белинского в Нижнем Новгороде

Согласно информации, на световом панно телебашни появятся видеооткрытки с изображениями российского триколора и георгиевской ленты, армейских звёзд и залпов светового салюта, а на медиаэкране будет транслироваться надпись "23 февраля".

Полюбоваться иллюминацией можно будет с 19:00 до 23:00.

Праздничная подсветка сегодня украсит 23 телебашни РТРС, расположенные по всей России.

Напомним, что к 65-летию нижегородского филиала РТРС телебашня была модернизирована. На ней смонтирован 16-метровый участок с повышенной плотностью светодиодных пикселей на высоте более 70 метров, что создаёт "эффект медиаэкрана" и позволяет транслировать более сложные графические изображения и текстовую информацию по принципу "бегущей строки". Также для дополнительной подсветки шпиля на верхних уровнях телебашни установлены прожекторы заливного света.

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Теги:
Праздники телебашня
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