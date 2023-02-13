Грузовик сгорел вечером 23 февраля в Сормовском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Грузовой автомобиль ЗИЛ в Сормовском районе Нижнего Новгорода вечером 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно информации, площадь пожара составила 3 кв.м. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. В ведомстве в качестве возможной причины пожара назвали неосторожное обращение с огнём.

В ликвидации последствий ЧП принимали участие 10 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось, что один человек погиб во время пожара в многоквартирном доме в Дзержинске.