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Происшествия

Грузовик сгорел вечером 23 февраля в Сормовском районе Нижнего Новгорода

24 февраля 2023 11:32  [80] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Грузовой автомобиль ЗИЛ в Сормовском районе Нижнего Новгорода вечером 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно информации, площадь пожара составила 3 кв.м. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. В ведомстве в качестве возможной причины пожара назвали неосторожное обращение с огнём. 

В ликвидации последствий ЧП принимали участие 10 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось, что один человек погиб во время пожара в многоквартирном доме в Дзержинске.

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Теги:
МЧС Пожар Сормовский район
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