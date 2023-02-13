Ученики школы № 81 Сормовского района стали победителями второго турнира по хоккею в валенках Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ученики школы №81 Сормовского района Нижнего Новгорода выиграли второй турнир по хоккею в валенках среди школьных команд.

Как сообщили в администрации района, всего в соревнованиях приняло участие 26 школьных команд.

"Эта игра, как хорошо забыто старое. Было много эмоций, я надеюсь, что детям понравилось. В следующем году тоже попробую принять участие, поскольку мне подарили сегодня клюшку, и я постараюсь найти валенки", - рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

По итогам турнира в старшей возрастной группе второе место - у команды школы №183, третье место заняла команда школы №79. Среди младших хоккеистов - "золото" также у команды школы №81, на втором месте - команда школы №79, на третьем месте - команда школы № 183.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев открыл "Офицерскую хоккейную лигу" на стадионе "Чайка" в Автозаводском районе.