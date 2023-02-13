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Схема движения у стройплощадки метро на площади Сенной будет изменена с 28 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, в связи с началом обустройства котлована с 28 февраля для транспорта будет закрыта улица Сеченова.
Также с завтрашнего дня будет открыта новая временная дорога.
С 14 марта для пешеходов также будет закрыт проход по улице Сеченова.
Кроме того, с 14 апреля и до завершения строительства остановку общественного транспорта перенесут с улицы Сеченова ближе к площади Сенной. Рядом с ней установят новый светофор и закроют тротуар по одной стороне вдоль улицы Большой Печерской.
Напомним, с сегодняшнего дня и до 15 апреля в связи со строительством метрополитена приостановлено движение транспорта у ТЮЗа на улице Ошарской.
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