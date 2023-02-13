Схема движения у стройплощадки метро на площади Сенной будет изменена с 28 февраля Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Схема движения у стройплощадки метро на площади Сенной будет изменена с 28 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, в связи с началом обустройства котлована с 28 февраля для транспорта будет закрыта улица Сеченова.

Также с завтрашнего дня будет открыта новая временная дорога.

С 14 марта для пешеходов также будет закрыт проход по улице Сеченова.

Кроме того, с 14 апреля и до завершения строительства остановку общественного транспорта перенесут с улицы Сеченова ближе к площади Сенной. Рядом с ней установят новый светофор и закроют тротуар по одной стороне вдоль улицы Большой Печерской.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 15 апреля в связи со строительством метрополитена приостановлено движение транспорта у ТЮЗа на улице Ошарской.