Водитель погрузчика наехал на кладовщика на территории склада в Ленинском районе

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области
Водитель погрузчика во время работы совершил наезд на кладовщика на территории склада в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, ведомство уже провело проверку исполнения трудового законодательства.
Проверка показала, что причиной ЧП стало нарушение требований охраны труда на предприятии.
Пострадавший работник с травмами был госпитализирован в больницу.
По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.
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