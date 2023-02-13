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Происшествия

Водитель погрузчика наехал на кладовщика на территории склада в Ленинском районе

27 февраля 2023 17:51  [33] Происшествия
Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Водитель погрузчика во время работы совершил наезд на кладовщика на территории склада в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, ведомство уже провело проверку исполнения трудового законодательства.

Проверка показала, что причиной ЧП стало нарушение требований охраны труда на предприятии.

Пострадавший работник с травмами был госпитализирован в больницу.

По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Московского района добилась ремонта жилья после вмешательства прокуратуры Нижнего Новгорода

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Теги:
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