Нижегородец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство своего знакомого

Нижегородец получил 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего знакомого, совершенное в июне 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.
Согласно информации, преступление было совершено 8 июня 2022 года в квартире дома по ул. Вольской Канавинского района.
Во время ссоры, произошедшей при распитии спиртного, 63-летний подозреваемый несколько раз ударил ножом хозяина дома. От полученных травм 59-летний потерпевший скончался.
В ходе предварительного расследования фигурант уголовного дела был заключен под стражу.
Ранее сообщалось. что нижегородец приговорен к 11 годам колонии за убийство сожительницы и покушение на арендодателя.
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