Нижегородец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство своего знакомого Происшествия

Нижегородец получил 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего знакомого, совершенное в июне 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Согласно информации, преступление было совершено 8 июня 2022 года в квартире дома по ул. Вольской Канавинского района.

Во время ссоры, произошедшей при распитии спиртного, 63-летний подозреваемый несколько раз ударил ножом хозяина дома. От полученных травм 59-летний потерпевший скончался.

В ходе предварительного расследования фигурант уголовного дела был заключен под стражу.

Ранее сообщалось. что нижегородец приговорен к 11 годам колонии за убийство сожительницы и покушение на арендодателя.