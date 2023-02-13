Экологические нарушения нашли в деятельности агрокомбината "Горьковский" в Нижнем Новгороде

Фото: Управление Росприроднадзора по региону
Экологические нарушения выявили в деятельности агрокомбината "Горьковский" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в межрегиональном Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.
Согласно информации, на ул.Тепличной в непосредственной близости от территории предприятия обнаружены сточные воды розового цвета. Руководству агрокомбината уже вынесено предостережение о недопустимости нарушения экологических требований.
В соответствии с действующим законодательством и объявленным предостережением предприятие должно принять меры и устранить выявленные нарушения.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил факт нарушения требований Водного кодекса РФ и условий договора водопользования со стороны завода "Красное Сормово".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+