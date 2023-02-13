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Культура и отдых

Кибервыходные впервые состоятся в Нижнем Новгороде 4 и 5 марта

28 февраля 2023 14:52  [76] Культура и отдых

Фото: с сайта unsplash.com

Кибервыходные впервые пройдут в Нижнем Новгороде 4-5 марта.

Согласно информации, в рамках мероприятия пройдет турнир по киберспорту и совместный просмотр документального сериала о российском киберспорте "Мишки на сервере" (16+).

Организаторы Кибервыходных в Нижнем Новгороде – Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ) и Нижегородское региональное отделение Федерации компьютерного спорта России при поддержке компьютерного  клуба  Just Play, а также Первого семейного кинотеатра "Арлекино".

Партнер мероприятия - компания "Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений.

Турнир по киберспорту пройдет 4 марта в компьютерном клубе Just Play. Принять участие могут любители игр старше 16 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на странице Нижегородского областного регионального отделения Федерации компьютерного спорта России в соцсети "Вконтакте".

Турнир пройдет по следующим дисциплинам: Dota2, CS:GO и StarCraft II.

5 марта в кинотеатре "Арлекино" состоится бесплатный показ первых серий документального сериала о российском киберспорте "Мишки на сервере". "Мишки на сервере" — большое путешествие по времени и стране. От 1996 года — первого компьютерного клуба в подсобке магазина офисной техники, — до Чемпионата России по киберспорту-2022. 

На премьеру фильма в Нижнем Новгороде приедут автор идеи и режиссер фильма Кирилл Алехин, креативный продюсер "Мишки на сервере" Иван Возняк, а также создатели и постоянные посетители закрытого клуба "Retro LAN party", которые стали героями одной из серий.

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Теги:
киберспорт
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