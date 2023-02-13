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Общество

Смена ректора произошла в ННГУ им. Лобачевского

02 марта 2023 12:23  [196] Общество

В ННГУ им. Лобачевского произошла смена ректора.

Как сообщает "Коммерсант - НН", приказ об увольнении Елены Загайновой был подписан главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым 1 марта 2023 года.

Согласно информации, причиной увольнения стала просроченная форма допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. В связи с данным обстоятельством было принято решение о расторжении трудовых отношений, уточняет издание.

Исполняющим обязанности ректора ННГУ назначен Олег Трофимов - член научно-технического совета ОАО НИАЭП ГК "Росатом", член рабочей группы Совета при полпреде Президента РФ по ПФО, директор Нижегородского НОЦ. Соответствующий приказ также 1 марта 2023 года подписал Валерий Фальков.

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Теги:
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