Смена ректора произошла в ННГУ им. Лобачевского Общество

В ННГУ им. Лобачевского произошла смена ректора.

Как сообщает "Коммерсант - НН", приказ об увольнении Елены Загайновой был подписан главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым 1 марта 2023 года.

Согласно информации, причиной увольнения стала просроченная форма допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. В связи с данным обстоятельством было принято решение о расторжении трудовых отношений, уточняет издание.

Исполняющим обязанности ректора ННГУ назначен Олег Трофимов - член научно-технического совета ОАО НИАЭП ГК "Росатом", член рабочей группы Совета при полпреде Президента РФ по ПФО, директор Нижегородского НОЦ. Соответствующий приказ также 1 марта 2023 года подписал Валерий Фальков.