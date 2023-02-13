Нижегородцы смогут вылететь в Минск из аэропорта им. Чкалова Общество

Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" организует прямые перелеты из Нижнего Новгорода в Минск.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта, рейсы начнут осуществляться с 2 марта 2023 года и будут выполняться по средам и субботам.

На данном маршруте станет работать самолет "Эмбраер 190" вместимостью 110 пассажирских мест.

В аэропорту Минска специально к запуску данного рейса в зале повышенной комфортности открылось новое кафе, с традиционными блюдами белорусской кухни.

Ранее сообщалось, что нижегородцы этой весной смогут вылететь в Анталью из аэропорта им. Чкалова.