Нижегородцы смогут вылететь в Минск из аэропорта им. Чкалова

Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" организует прямые перелеты из Нижнего Новгорода в Минск.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта, рейсы начнут осуществляться с 2 марта 2023 года и будут выполняться по средам и субботам.
На данном маршруте станет работать самолет "Эмбраер 190" вместимостью 110 пассажирских мест.
В аэропорту Минска специально к запуску данного рейса в зале повышенной комфортности открылось новое кафе, с традиционными блюдами белорусской кухни.
Ранее сообщалось, что нижегородцы этой весной смогут вылететь в Анталью из аэропорта им. Чкалова.
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