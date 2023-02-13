Сразу несколько мемориальных досок героям СВО открыли в школах Ленинского района Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мемориальные доски в память об участниках СВО появились в школах №138, 160 и 177 Ленинского района Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, памятные знаки установлены Максиму Климову, Егору Плотникову и Владимиру Романову.

Согласно информации, военные посмертно награждены Орденами Мужества. Во всех школах Ленинского района проводится патриотическая работа, отметили в районной администрации.

Директор школы №138 Людмила Царькова рассказала, что у Максима Климова всегда было много друзей, он уважительно относился к школе и педагогическому коллективу. "Он активно занимался спортом и достиг высоких результатов. Школа всегда будет помнить своего выпускника. Ведь память крепче камня - она жива, пока мы помним и чтим героя", - рассказала директор школы.

По словам и.о. директора школы №177 Любови Клочковой, Владимир Романов с огромным уважением относился к школьным традициям, принимал участие в работе школьного музея Боевой Славы.

Родные погибших поблагодарили собравшихся: "Наши герои заслуживают того, чтобы об их подвиге знали, помнили и говорили. Они вместе с другими сослуживцами сделали всё возможное, чтобы обеспечить нам мирное небо над головой".

Ранее мемориальную доску в память о Сергее Коринском открыли в школе №22 Нижнего Новгорода.