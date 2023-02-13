Павел Ястребов возглавил жюри регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший фармацевт" Общество

Первый (региональный) этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства с международным участием "Лучший фармацевт" прошел 1 марта в Нижегородском медицинском колледже.

Генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов обратился с приветственным словом к участникам состязания, в котором подчеркнул, что события последних лет вывели профессию фармацевта на качественно новый уровень. "Мы возвращаемся к тому, что фармацевты должны быть не просто продавцами лекарств, а грамотными специалистами, которые понимают всю важность и значимость своей работы, а также ответственность, которая лежит на их плечах", - отметил руководитель Нижегородской областной фармации и пожелал успехов всем участникам конкурса.

Основными задачами конкурса "Лучший фармацевт" являются: проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, а также повышение интереса к будущей профессиональной деятельности.

В состязании приняли участие 6 лучших студентов двух образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области, которые готовят будущих фармацевтов - Нижегородского и Арзамасского медицинских колледжей. Конкурс состоял из двух частей: теоретическая включала в себя тестирование, а практическая часть предполагала проверку навыков и умений в части приемки и отпуска лекарственных средств, а также задачу по изготовлению лекарственного препарата.

По итогам конкурса жюри признало лучшей студентку ГБПОУ НО НМК Анастасию Чадаеву, которая уже сейчас работает в структуре Нижегородской областной фармации – в аптечной организации "Госаптека" на Бору. Именно Анастасия будет представлять Нижегородскую область на заключительном федеральном этапе конкурса "Лучший фармацевт". Второе и третье место заняли также студенты Нижегородского медицинского колледжа: Татьяна Семешкина и Дарья Яковлева.