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Культура и отдых

Серия образовательных проектов об онкологии пройдет в Нижнем Новгороде в марте

03 марта 2023 11:27  [95] Культура и отдых

Серия образовательных проектов об онкологии пройдет в Нижнем Новгороде в марте. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, цикл мероприятий начнется 4 марта в Доме народного единства, где пройдет лекции главного врача-онколога Нижегородского онкодиспансера Сергея Гамаюнова на тему "Онкология. Мифы и реальность". Вход бесплатный, пройти регистрацию можно на сайте проекта IZOTOP.LAB.

11 марта в "Кинофактуре" с темой "Онкоскрининг для каждого" выступит онколог, торакальный хирург и заведующая поликлиническим отделением Нижегородского областного онкологического диспансера Екатерина Богуш-Вишневская.

18 марта в Парке науки ННГУ "Лобачевский Lab" состоится лекция влиянии на организм здорового человека продуктов питания и БАДов, согласно принципам доказательной медицины. Ее проведет практикующий врач-онколог, хирург высшей квалификационной категории Московского медицинского клинического центра "Коммунарка" Михаил Судаков.

Вход на лекции бесплатный, зарегистрироваться можно на сайте проекта IZOTOP.LAB.

Также 25 и 26 марта в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ пройдет премьера спектакля-инсталляции "КОКОН", посвященного раковым заболеваниям, их развитию, лечению и предупреждению.

В основе спектакля реальные истории пациентов, находящихся на этапе ремиссии болезни, интервью с врачами-онкологами, научные исследования об онкологических заболеваниях, их причинах и достижениях российской медицины в борьбе с раком.

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Теги:
Здравоохранение Образование онкология
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