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Культура и отдых

Нижегородцы смогут посетить выставку графики "Учитель и Ученик"

03 марта 2023 14:54  [86] Культура и отдых

Выставка графики "Учитель и Ученик" откроется 15 марта в выставочном зале библиотеки-Центра деловой и правовой информации в Автозаводском районе. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Два нижегородских художника, Павел Рыбаков и Георгий Рунов представят около 60 листов, выполненных в техниках акварели, пастели и печатной графики. 

Библейская тема "Учитель и Ученик" в разных формах общения, сотрудничества проявляется как связь поколений, современников, профессий и увлечений. Одна из форм - изобразительное искусство. 

Содружество, общение двух известных нижегородцев проявляется в этюдах, творческих поездках, в работе за мольбертом, а в мастерской - за колдованием над офортными досками, печатным станком, в долгих беседах об искусстве, о жизни. 

"Содружество Учителя и Ученика очень плодотворно: у обоих появляются новые работы в техниках пастели, акварели, масляной живописи, офорта", - отмечает Татьяна Быкова заслуженный художник РФ, лауреат Фонда культуры и лауреат премии Нижнего Новгорода.

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Теги:
Выставка Художник
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