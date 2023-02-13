Нижегородцы смогут посетить выставку графики "Учитель и Ученик" Культура и отдых

Выставка графики "Учитель и Ученик" откроется 15 марта в выставочном зале библиотеки-Центра деловой и правовой информации в Автозаводском районе. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Два нижегородских художника, Павел Рыбаков и Георгий Рунов представят около 60 листов, выполненных в техниках акварели, пастели и печатной графики.

Библейская тема "Учитель и Ученик" в разных формах общения, сотрудничества проявляется как связь поколений, современников, профессий и увлечений. Одна из форм - изобразительное искусство.

Содружество, общение двух известных нижегородцев проявляется в этюдах, творческих поездках, в работе за мольбертом, а в мастерской - за колдованием над офортными досками, печатным станком, в долгих беседах об искусстве, о жизни.

"Содружество Учителя и Ученика очень плодотворно: у обоих появляются новые работы в техниках пастели, акварели, масляной живописи, офорта", - отмечает Татьяна Быкова заслуженный художник РФ, лауреат Фонда культуры и лауреат премии Нижнего Новгорода.