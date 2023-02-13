ФК "Пари Нижний Новгород" презентовал новую форму Спорт

ФК "Пари Нижний Новгород" презентовал новую форму. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации, дизайн новой формы был вдохновлен Стрелкой - местом, где расположен стадион клуба. Его координаты теперь можно увидеть на груди футболистов.

Стрельчатые узоры символизируют богатырскую кольчугу. Также в дизайне формы задействована хохлома - символ нижегородских народных промыслов.

В новой форме "Пари НН" сыграет уже завтра, 4 марта, в матче против "Зенита".

Ранее ФК "Пари НН" обыграл "Звезду" из Санкт-Петербурга в матче Кубка России и вышел в 1/4 финала турнира.