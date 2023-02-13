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Культура и отдых

"Заповедные кварталы" ждут нижегородок на празднование 8 марта

05 марта 2023 12:46  [70] Культура и отдых

Фото: АСИРИС

Праздничный камерный вечер с угощениями пройдёт в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода в Международный женский день. Как рассказали в пресс-службе АНО "АСИРИС, для нижегородок подготовлена программа "О вкусах не спорят" (18+), которая пройдёт на территории квартала Трёх Святителей.

Гости праздника смогут погрузиться в эпоху рубежа XIX-XX веков, посмотреть на стиль и образ жизни горожан разных сословий, а также узнать, что носили и как "наводили красоту" нижегородские модницы того времени.

А парфюмер Эльнара Подберезская ознакомит участниц программы с современными ароматами, а также поможет составить свой собственный - единственный и неповторимый.

Встреча пройдёт в Главном доме усадьбы Гусевых (ул. Славянская, 4а) в 18.30.

Кроме того, в "Заповедных кварталах" открывается серия весенних экскурсий.

На экскурсии необходима предварительная запись.

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Теги:
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