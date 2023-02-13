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Общество

Продажа сыров от нижегородской "Молочной кухни" стартует 6 марта

05 марта 2023 16:55  [83] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В середине февраля нижегородская "Молочная кухня" начала производство мягких сыров. В понедельник, 6 марта, сыр "По-адыгейски" поступит в продажу во все городские молочные раздатки. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Напомним, в составе нового продукта, адаптированного для детского питания, только молоко, соль и молочная сыворотка.

Представители "Молочной кухни" добавили, что продукция доступна в продаже всем желающим. А в 11:00 будет организована небольшая дегустация сыра для посетителей по адресу: ул. Звездинка, 9.

Также сообщается, что 6 марта откроется молочный раздаток в Московском районе, который расположится по адресу: ул. Чаадаева, 22 (в помещении аптеки "Солнечное здоровье"). Он станет 49-м по счёту в Нижнем Новгороде.

С 08:00 до 14:00 там будет организована выдача бесплатного питания по рецептам и продажа продукции всем желающим.

СПРАВКА:

МБУЗ "Молочная кухня" бесплатно обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, а в субботу родители могут получить продукты на два дня.

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Теги:
Молочная кухня Продовольствие
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