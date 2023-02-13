Дорожные службы Нижнего Новгорода работают над ликвидацией последствий снегопада Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде дорожные службы работают над ликвидацией последствий снегопада, о котором синоптики предупредили накануне. Сообщалось, что 5 марта в областном центре в течение всего дня ожидается сильный снег. Такая погода установится до вторника, и прогнозируется выпадение до 10 см снега. В данных условиях городские дорожные службы работают в усиленном режиме.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, прометание и уборка снега производится на улично-дорожной сети в течение всего дня и будет вестись в ночь на понедельник.

"Идёт сильный снег. За несколько часов работа дорожной техники становится незаметной, но она не прекращается. Техника выходит на прометание дорог, проездов. Особое внимание – на спуски и подъёмы. Работы будут вестись безостановочно, до приведения магистралей в нормативное состояние. При необходимости будет задействована и водооткачивающая техника", - сообщил Андрей Житников.

Глава города Юрий Шалабаев обратился к нижегородским автомобилистам с просьбой не выезжать на дороги, чтобы дать возможность дорожным службам привести их в порядок перед рабочей неделей.

Как сообщили в администрации Автозаводского района, колонны комбинированных дорожных машин работают в режиме полного цикла, расчищая автомобильные дороги от снега и наледи и обрабатывая их противогололедными материалами. Параллельно подрядные организации задействованы на расчистке подходов к остановкам общественного транспорта, общественных пространств, пешеходных тротуаров, велодорожек, спортивных и детских площадок в скверах. ДУКи организовали работу на придомовых территориях.

В Советском районе, по словам главы Сергея Колотова, администрация старается оперативно реагировать на обращения жителей. Центральные улицы расчищаются в усиленном режиме, особое внимание уделяется на состояние мостов, остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам. Затем начнётся уборка в частном секторе и на парковочных зонах.

В Приокском районе подрядные организации работают на очистке дорог, тротуаров, лестниц и общественных пространств. Бригады несколько раз прошли скверы и бульвары, техника прометает дороги и тротуары и обрабатывает их противогололёдными материалами. В течение дня проводятся объезды территории с проверкой работы подрядчиков и ДУКов. Помимо этого, продолжается вывоз снега с проспекта Гагарина, улиц Сурикова, Терешковой, Медицинской, Тропинина, Щербинки-1.

В Московском районе дорожные службы трудятся с раннего утра на территориях с учётом приоритетности. Так, в первую очередь очищаются и обрабатываются основные магистрали района, а также маршруты общественного транспорта, остановки, пешеходные переходы. Затем дорожные рабочие приступили к расчистке внутриквартальных проездов и улиц районного значения. Параллельно ведётся мониторинг мест подтопления талыми водами, рабочие и техника находятся в состоянии готовности.

В Нижегородском районе со вчерашнего вечера проводится круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети, периодическое прометание и обработка противогололёдными материалами с применением комбинированной дорожной техники. Малая техника и ручной труд применяются для расчистки и обработки остановок общественного транспорта, тротуаров, мостов, лестниц, пешеходных зон и общественных пространств. В выходные снег вывозили с площади Горького, Верхне-Волжской набережной и Казанского шоссе. Затем снег вывезут с улиц Рождественской, Алексеевской, площадей Минина и Пожарского, Свободы и Сеной.

В Канавинском районе работы стартовали также в ночь с 4 на 5 марта: очищались и обрабатывались противогололёдными материалами проезжая часть, тротуары, остановочные павильоны на улицах Сергея Есенина, Сергея Акимова, Самаркандской, Совнаркомовской, Московском шоссе, на Метромосту и Канавинском мосту. Сейчас работы продолжаются на улицах Бетанкура, Мурашкинской, Керченской, Должанской, Стрелке, Чкалова, Октябрьской Революции, Гордеевском виадуке.

На территории Сормовского района с ночи дорожные бригады вывозили снег с участков улиц Ясной, Кима. Днём снег вывозили с участков улиц Коминтерна, Федосеенко, заездов на улицы Никиты Рыбакова, Ивана Чугурина, Вождей революции, Свирской. Осуществляется очистка пешеходных переходов, остановочных павильонов, скверов.

Рано утром обслуживающие Ленинский район организации приступили к расчистке и противогололёдной обработке пешеходных тротуаров с высокой проходимостью, подходов к остановкам общественного транспорта. Спецтехника прометает главные магистрали и дороги частного сектора. Рабочие бригады работают на очистке мостиков, лестничных сходов, общественных пространств. Администрация проводит объезд района и мониторинг качества уборки.