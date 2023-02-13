Фото:
Более 80 пришкольных лагерей будут работать в Нижнем Новгороде в весенние каникулы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, для 3,5 тысяч нижегородских школьников будет организовано 85 лагерей.
Сейчас школы получают санитарно-эпидемиологические заключения. В лагерях за счет городского бюджета будет организовано двухразовое горячее питание.
Летом же в Нижнем Новгороде начнут работу 190 пришкольных лагерей для 16 тысяч ребят.
Также за пределами города для 5 тысяч детей будут работать две туристические базы и восемь оздоровительных лагерей.
Ранее сообщалось, что бесплатные занятия по робототехнике для детей проходят в соседском центре "#вМесте" Нижегородского района.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+