Более 80 пришкольных лагерей будут работать в Нижнем Новгороде в весенние каникулы Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Более 80 пришкольных лагерей будут работать в Нижнем Новгороде в весенние каникулы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, для 3,5 тысяч нижегородских школьников будет организовано 85 лагерей.

Сейчас школы получают санитарно-эпидемиологические заключения. В лагерях за счет городского бюджета будет организовано двухразовое горячее питание.

Летом же в Нижнем Новгороде начнут работу 190 пришкольных лагерей для 16 тысяч ребят.

Также за пределами города для 5 тысяч детей будут работать две туристические базы и восемь оздоровительных лагерей.

Ранее сообщалось, что бесплатные занятия по робототехнике для детей проходят в соседском центре "#вМесте" Нижегородского района.