Зачисление в первый класс началось в нижегородской "Школе 800" Общество

Зачисление в первый класс началось в нижегородской "Школе 800". Об этом представители учебного заведения сообщили в своих социальных сетях.

Согласно информации, приемная кампания объявлена для первоклашек и второклассников корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах.

Учебный процесс для них начнется 1 сентября 2023 года. Желающим поступить в "Школу 800" с 6 марта 2023 года станет доступна функция по созданию личного кабинета на сайте образовательного учреждения.

"Если личный кабинет уже был создан для старших детей, то можно добавить в него еще одну анкету ребенка. Эти возможности сохранятся до 23:00 10 марта", - говорится в сообщении.

Регистрацию личного кабинета в дальнейшем необходимо подтвердить по ссылке, которую направят электронным письмом в адрес, указанный при регистрации. Затем поступит информация о дне и времени для подачи документов на зачисление.

Ранее сообщалось, что первый корпус "Школы 800" торжественно открылся в Нижнем Новгороде.