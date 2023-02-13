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Общество

Свет частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 7 марта

07 марта 2023 09:22  [1] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 7 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электроснабжения на улице Ванеева, в домах № 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, а также на улице Бориса Панина в домах № 1а, 1б.

В Канавинском районе с 9:00 до 15:00 света не будет на улице Сигнальной, 28-40.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будут полностью обесточены улица Землемерная и Кологривская. На улице Ленской свет отключат в домах № 1-20, а на улице Мантуровской - в домах № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30а.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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