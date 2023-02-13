Систему постоплаты запустят на платных парковках Нижнего Новгорода Общество

Систему постоплаты запустят на платных парковках Нижнего Новгорода.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Юрий Шалабаев, в настоящее время концессионер уже приступил к процессу технической настройки системы паркоматов.

Глава города подчеркнул, что водителям не всегда удобно оплачивать парковку сразу, нередки случаи когда оплата возможна только при выезде.

"Можно будет оплатить парковку до конца текущих суток, когда вы ей воспользовались", - уточнил мэр.

Он также добавил, что возможность постоплаты появится к апрелю. Таким образом, водители смогут самостоятельно выбрать способ оплаты: авансом или по факту.

Ранее сообщалось, что парковку запретили на участке улицы Пискунова в Нижнем Новгороде.