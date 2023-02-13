Детский сад планируется построить в ЖК "Торпедо" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Строительство детского сада на 280 мест запланировано в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили представители министерства образования Нижегородской области в социальной сети Вконтакте.

Согласно информации, проектно-сметная документация по данному объекту уже направлена на утверждение в Госэкспертизу.

"После получения положительного заключения Госэкспертизы и определения источника финансирования будут определены сроки строительства детского сада. Ориентировочные сроки 2024-2025 годы", - говорится в сообщении.

Также в региональном Минобре отметили, что прорабатывается вопрос и о возведении школы в ЖК "Торпедо".

Ранее сообщалось, что два детских сада построят в Кстовском районе в ближайшие годы.