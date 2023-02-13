Около 2,4 тысячи лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
Судоходный канал создадут от Городца до Нижнего Новгорода
Пожарную каланчу Шухова восстановят в балахнинском посёлке Ляхово
Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 марта 2023 13:46  [66] Одна школа и детский сад полностью закрыты на карантин в Нижегородской области
07 марта 2023 13:22  [74] Детский сад планируется построить в ЖК "Торпедо" в Нижнем Новгороде
07 марта 2023 13:12  [200] Ордена Мужества вручили семьям двух погибших участников СВО из Нижнего Новгорода
07 марта 2023 12:53  [93] Нижегородские медики накануне Международного женского дня получили различные награды
07 марта 2023 12:41  [93] НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова
07 марта 2023 12:36  [116] Систему постоплаты запустят на платных парковках Нижнего Новгорода
07 марта 2023 12:27  [179] Глеб Никитин пригласил нижегородцев голосовать за инициативы проекта "Вам решать!"
07 марта 2023 12:11  [99] Снижение числа безбилетников отмечается в общественном транспорте Нижнего Новгорода
07 марта 2023 11:49  [94] Владислав Атмахов доставил гуманитарный груз в зону СВО
07 марта 2023 11:18  [121] Нижегородские педагоги пройдут переподготовку по программе "Неймарк"
Общество

Детский сад планируется построить в ЖК "Торпедо" в Нижнем Новгороде

07 марта 2023 13:22  [74] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Строительство детского сада на 280 мест запланировано в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили представители министерства образования Нижегородской области в социальной сети Вконтакте.

Согласно информации, проектно-сметная документация по данному объекту уже направлена на утверждение в Госэкспертизу.

"После получения положительного заключения Госэкспертизы и определения источника финансирования будут определены сроки строительства детского сада. Ориентировочные сроки 2024-2025 годы", - говорится в сообщении.

Также в региональном Минобре отметили, что прорабатывается вопрос и о возведении школы в ЖК "Торпедо".

Ранее сообщалось, что два детских сада построят в Кстовском районе в ближайшие годы.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Детсады
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph