Свет и тепло частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 10 марта Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 10 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Сормовском районе запланированы точечные отключения электроэнергии. ул. Сутырина, 4,6,10,12,33 с 10:00 до 17:00

В Ленинском районе будет отключено теплоснабжение двух многоквартирных домов на улице Космонавта Комарова. С 9:30 до 15:30 батареи остынут в домах № 13 и 15.

С 9:00 до 15:00 на проспекте Ленина отключат свет в домах № 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 30/1, 30/2, 30/3.

В Канавинском районе в 8:50 без электричества остались дома на нескольких улицах. До 13:00 света не будет на ул. Ивана Романова,11, 17, 20, 15/10; ул. Интернациональной, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 13/7, 18/2, 26/5, 28/8; ул. Коммунистической, 17, 19, 21, 24, 28, 28а, 30, 32, 25/16, 26/12; ул. Луначарского ул; 8, 10; ул. Марата, 19, 21.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: ул. Зеленодольская, 122, 124, 126, 127, 128; ул. Николая Пахомова ул; 61, 62; ул. Полоцкая, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41; ул. Прокатная, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Симферопольская, 12, 14, 16.