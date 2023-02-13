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Бизнес

В Автозаводском районе продолжается переход на оплату "месяц в месяц" за услуги отопления

10 марта 2023 13:46  [73] Бизнес
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Компания "Волгаэнергосбыт" продолжает переход на оплату "месяц в месяц" за услуги отопления. Нововведения касаются жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Напомним, что переход на новую систему оплаты за услуги отопления начался в феврале этого года. Теперь за тепло жителям необходимо будет платить в конце того месяца, в котором была оказана услуга ("месяц в месяц"). В феврале жители уже получили отдельную платежку за отопление, которым они воспользовались в январе, в начале марта получат квитанцию за февраль, а до 1 апреля – за март. Важно отметить, что с февраля плата за услуги отопления была исключена из привычного платежного документа от ООО "Центр-СБК" и перенесена в отдельную платежку от "Волгаэнергосбыта". Данные нововведения связаны с исполнением норм действующего федерального законодательства.

Компания "Волгаэнергосбыт" еще в 2020 году начала и поэтапно приводить сроки выставления платежных документов за коммунальные услуги к нормативным "месяц в месяц". Сначала в отдельный платежный документ от "Волгаэнергосбыта" из платежки от ООО "Центр-СБК" была перенесена графа "электроснабжение", затем в 2022 году по части домов к ней добавились услуги горячего водоснабжения. Завершающим этапом перехода к исполнению законодательных норм стало отопление.

"Мы старались максимально смягчить для жителей переход на новую систему. В апреле этот процесс будет завершен. Стоит отметить, что до конца года на платеж по отоплению за январь 2023 года жителям домов без коллективных приборов учета будет предоставлена рассрочка, – пояснили в АО "Волгаэнергосбыт". Переход на новую систему оплаты в первую очередь учитывает интересы потребителей и позволяет сделать расчеты более понятными, прозрачными и безопасными. Начисления "месяц в месяц" исключат путаницу при расчетах. Кроме того, денежные средства потребителей будут поступать напрямую поставщику тепла, минуя счета компаний-посредников".

Справка
Все вопросы по платежным документам жители могут задать, позвонив в кол-центр 243-04-14 (ежедневно с 8.00 до 19.00),а также направить через сайт компании, зайдя в разделы "Новости компании", "Обратите внимание".

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Теги:
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