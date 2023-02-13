Работы по реконструкции тепловых сетей стартовали в Дзержинске Бизнес

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" приступил к работам по программе реконструкции тепловых сетей Дзержинска 2023 года.

До завершения текущего отопительного сезона на объектах перекладки будут проводиться работы с применением временных схем, обеспечивающих подачу теплоносителя для нужд отопления и горячего водоснабжения. С первых чисел марта выполняются земляные работы и монтаж временной схемы на участке распределительной тепловой сети протяженностью 536 м в однотрубном исчислении с диаметром трубы Ду 133 мм, проходящей по улице Студенческой и Учебному переулку. На текущей неделе подготовка к замене трубопровода началась также на участке тепловой магистрали Ду 500 мм длиной 632 м по проспекту Циолковского, монтаж временной схемы на котором не требуется.

Необычно раннее начало работ по реконструкции теплосетей обусловлено их рекордным для Дзержинска объемом. В общей сложности в текущем году "Т Плюс" планирует переложить в городе 22,5 км трубопроводов магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей (для сравнения: в 2022 году заменили 13 км). Такие масштабы замены теплосетей стали возможными благодаря сотрудничеству с Фондом развития территорий – компания "Т Плюс" заключила с ним два соглашения о софинансировании проектов реконструкции теплосетевой инфраструктуры. Теплоноситель на все объекты будет подан до начала отопительного сезона 2023/24 гг.

Общий объем вложений в подготовку Дзержинский тепловых сетей к отопительному сезону 2023/24 гг. превысит 1,8 млрд рублей (с НДС).