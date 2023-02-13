Лекция об онкоскрининге пройдет в Нижнем Новгороде 11 марта Общество

Лекция о предупреждении онкологии и онкоскрининге пройдет в Нижнем Новгороде 11 марта, сообщает региональное правительство.

О методах диагностики болезни и ее выявлении на ранних стадиях расскажет онколог, торакальный хирург, заведующий поликлиническим отделением ГБУЗ Нижегородского областного онкологического диспансера Екатерина Богуш-Вишневская.

О том какие существуют виды обследований, в каком возрасте и почему необходимо проводить УЗИ, КТ, МРТ, ФГДС и другие методы исследования для раннего выявления бессимптомного течения онкологических заболеваний расскажет эксперт в ходе лекции. А также ответит на вопрос о том, кто входит в группу риска рака легкого и что нужно делать, чтобы снизить эти риски.

Мероприятие состоится в рамках проекта IZOTOB.LAB 11 марта в 14.00 в "Кинофактуре" на улице Варварская, 32. Вход свободный, по предварительной регистрации https://izotoplab.ru/onkoskrining