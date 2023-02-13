Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в районных администрациях.

"Сильные снегопады сменились резким потеплением, что вызвало активное таяние снега. Поэтому в Нижегородском районе продолжается круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети. При необходимости в местах подтоплений будет задействована водооткачивающая техника, которая находится в состоянии готовности. В настоящее время идут работы по очистке дождеприемных колодцев и водоотводных лотков ливневой канализации. Для борьбы с гололедом, образующимся из-за сильного порывистого ветра, силами дорожных рабочих с помощью средств малой механизации, осуществляется периодическая обработка остановок, тротуаров, лестничных сходов, мостов, пешеходных зон и общественных пространств противогололедными материалами. Кроме того, ведутся работы по очистке крыш зданий и многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек, в которых задействованы более 15 бригад. Накануне проводились работы по очистке крыш на улицах Грузинская, Ильинская и Большая Покровская", - сообщил глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Сообщить адреса, где в Нижегородском районе необходимо откачать талую воду, можно по телефонам:

8-930-804-73-26 - МБУ "Центр" (круглосуточно)

433-87-10 - администрация Нижегородского района (круглосуточно),

433-98-46 - отдел содержания территории администрации Нижегородского района (пн-пт с 09:00 до 18:00)

В Приокском районе дорожные рабочие с раннего утра обрабатывают противогололедными материалами пешеходные пути. Они проходят лестницы, тротуары, дорожки в скверах и бульварах, остановки и подходы к ним. По словам заместителя главы района Романа Ухабина, подрядчики также контролируют возможные области подтопления на дорогах. "Уже направили технику для откачки воды на съезде на транспортной развязке улицы Ларина - проспекта Гагарина. ДУК обрабатывает входные группы и тротуары, на очистке кровель от сосулек и наледи увеличили количество работающих бригад. Территорию объезжаем, ситуацию мониторим", - сказал Роман Ухабин, добавив, что обратиться по вопросам подтопления территории в Приокском районе жители могут по телефону 465-36-57.

Как сообщили в администрации Автозаводского района, подходы к пешеходным переходам на ул. Плотникова, Веденяпина, Пермякова и др. расчищают от снега и наледи в Автозаводском районе. Работники подрядной организации задействованы на расчистке пешеходных тротуаров на ул. Героя Прыгунова, Лескова, Дружаева, Дьяконова, Школьная, бульвар Коноваленко, площадь Киселева и др. Водооткачивающая техника работает на ул. Переходникова, 6 микрорайон и др. Работы по откачке талых вод на территории Автозаводского района производятся круглосуточно. Оставить заявку на откачку талых вод можно по номеру телефона: 269-16-26, на придомовой территории – обратиться в управляющую компанию (ТСЖ), обслуживающую многоквартирный жилой дом.

С утра обслуживающие Ленинский район организации начали противогололедную обработку тротуаров на пр. Ленина, 61/5, 77 и уборку снега на пр. Ленина, 59/2, 61/3, 87А, ул. Херсонская, 14/1, на остановках общественного транспорта по Комсомольскому шоссе, в микрорайоне "Красная Этна" и других муниципальных участках района.

"В связи с сильными порывами ветра ведется мониторинг ситуации по упавшим деревьям. Кроме того, в период потепления на особом контроле стоит откачка воды с проблемных участков района. Утром водооткачивающая техника работала на Комсомольском шоссе и улице Усольской", - подчеркнул глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Сообщить о подтоплениях муниципальных территорий в Ленинском районе можно на странице района в социальной сети Вконтакте и по телефону: 269-16-26 - МБУ "РЭД".

При подтоплении придомовых территорий многоквартирных домов жителям следует обратиться в свою управляющую компанию. Номер телефона ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района": 262-26-22, телефон ООО "Городское управление домами": 244-18-69, 244-18-51. В районе также работает служба оперативных дежурных, куда можно позвонить и назвать адрес, по которому произошло подтопление: 258-07-50.

"Во избежание возникновения аварийных ситуаций, дорожные службы обрабатывают противогололедными материалами самые сложные участки – подъемы, съезды, мосты и места торможения на остановках общественного транспорта. Также рабочие обрабатывают лестничные сходы и тротуары для удобства пешеходов, откачивают воду на Московском шоссе, на улицах Ухтомского, Тонкинской, Генерала Зимина, Гордеевской",- заявил глава администрации Канавинского района Олег Алешин.

Жители Канавинского района могут сообщить адреса, где необходимо откачать талые воды, по телефонам:

246-14-29; 246-00-81 – приемная администрации Канавинского района;

246-16-20; 246-16-37 – отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района;

241-77-28 - МБУ «Стрелка»

268-10-00 – АО "ДК Канавинского района";

217-33-88; 283-89-33 – ООО "ДУК "Заречье";

244-18-51; 244-20-03; 250-02-51 – МП "ГУК"

"В Сормовском районе на обработке дорог задействовано 11 КДМ. Дорожные рабочие чистят и обрабатывают тротуарную сеть на ул.Культуры, Вождей революции, Исполкома, Островского, Коммуны, Федосеенко, Баренца, Светлоярская, Станиславского, Гаугеля, Героев космоса, Ефремова, Толстого и др. Обрабатываются противогололедными материалами пешеходные зоны в скверах. На улично-дорожной сети воду откачивают ассенизационные машины. Отправить заявку на откачку воды на дорогах общего пользования можно по тел. 270 70 21, по придомовым территориям необходимо обращаться в свою управляющую компанию ", - сообщили в администрации Сормовского района.

"Сегодня идет прометание и просыпка основных дорожных магистралей, проездов и тротуаров. Рабочие очищают по всему району остановочные павильоны, подходы к ним и к пешеходным переходам. Также очищаются прибордюрные полосы от снега на улицах Магистральная и Рябцева",- сообщил глава Московского района Владимир Кропотин.

Руководитель района подчеркнул, что в рабочем режиме идет откачка воды с потопляемых территорий. "Устраняем локальные подтопления территории. Машины работают по ул.Кузбасская, ул.Рябцева, ул.Чаадаева, на пр.Героев и ул.Народная".- рассказал он.

Сообщить информацию о скоплении талых вод в Московском районе можно в администрации района по телефону: 270-35-01.

Как рассказали в администрации Советского района, в районе продолжаются работы по вывозу снега. В ночное время работы проходили на ул. Тимирязева и проспекте Гагарина. "Дорожные рабочие обрабатывают тротуары, остановочные павильоны и лестничные сходы противогололедными материалами по ул. Бекетова, ул. Ванеева, ул. Адмирала Васюнина и др. Домоуправляющими компаниями продолжаются работы по чистке кровли от снега и наледи. В выходные дни работы проходят на части домов по ул. Юбилейной и ул. Бекетова. Также в связи с потеплением водооткачивающая техника в районе переведена в режим готовности. Обслуживающая организация регулярно проверяет улично-дорожную сеть на наличие подтоплений. При необходимости производят расчистку ливневых стоков или применяют спецтехнику", - отметил глава района Сергей Колотов.

Сообщить информацию, где необходимы работы по откачке воды, жители Советского района могут по тел: 269-16-26 (МБУ "РЭД")

Ранее сообщалось, что сильный ветер прогнозируется в Нижегородской области 12 марта.