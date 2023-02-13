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Спорт

III Нижегородский лыжный марафон прошел 11 марта при поддержке Нижегородской областной фармации

13 марта 2023 10:08  [91] Спорт

В этом году лыжный марафон, который проводится на Щелоковском хуторе, собрал около 400 лыжников со всей России. На дистанции 7,5, 30 и 50 км вышли как профессиональные спортсмены, так и любители лыжного спорта. В церемонии открытия приняли участие: министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, советник губернатора по спорту Владимир Холопов, генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов и другие официальные лица. Почетным гостем мероприятия стала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. 

Традиция проведения марафона зародилась в непростые времена пандемии коронавирусной инфекции, и Нижегородская областная фармация стояла у истоков этой традиции. Как подчеркнул в приветственном слове к участникам марафона руководитель ГП НО "НОФ" Павел Ястребов, пропаганда здорового образа жизни помогла не в последнюю очередь победить пандемию.

"НОФ всегда активно поддерживает спортивные мероприятия, которые проводятся в регионе. Мы рады быть частью этого замечательного проекта, который не только служит площадкой для соревнования спортсменов-лыжников, но является ярким, увлекательным мероприятием для семейного отдыха на свежем воздухе, источником позитива и хорошего настроения", - отметил Павел Ястребов и пожелал удачи всем участникам марафона.

В этом году даже погода способствовала проведению лыжных забегов на самом высоком уровне. Тем не менее, по мнению участников соревнований, трасса была – не из легких! Болельщики имели возможность наблюдать и гонку на высоких скоростях, и драматичные падения на поворотах и финишной прямой, и радость от победы и преодоления себя.  

Общий призовой фонд соревнований составил 500 000 рублей. Нижегородская областная фармация подготовила призы и подарки для победителей на каждой дистанции, которые спортсменам вручил заместитель генерального директора по закупкам Виктор Охотников. Кроме того, каждый, кто вышел на лыжню в этом году, получил памятные медали III Нижегородского лыжного марафона. 

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Теги:
Лыжный спорт НОФ
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