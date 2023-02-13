Ремонт дороги на улице Родионова в Нижнем Новгороде пройдет в 2023 году Общество

Ремонт дороги на улице Родионова запланирован в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в социальной сети Вконтакте.

По данным мэра, в текущем году работы пройдут на тех участках дороги, где минувшей осенью был срезан асфальт.

Ранее нижегородцы неоднократно жаловались, в том числе зимой, на плохое состояние проезжей части по ул. Родионова.

Ранее сообщалось, что расширение дорог на перекрестке улиц Родионова-Бринского завершено в Нижнем Новгороде. Напомним также, что в Нижнем новгороде в 2023 году запланирован ремонт восьми участков дорог по нацпроекту БКД.