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Общество

Ремонт дороги на улице Родионова в Нижнем Новгороде пройдет в 2023 году

14 марта 2023 09:36  [66] Общество

Ремонт дороги на улице Родионова запланирован в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в социальной сети Вконтакте.

По данным мэра, в текущем году работы пройдут на тех участках дороги, где минувшей осенью был срезан асфальт.

Ранее нижегородцы неоднократно жаловались, в том числе зимой, на плохое состояние проезжей части по ул. Родионова.

Ранее сообщалось, что расширение дорог на перекрестке улиц Родионова-Бринского завершено в Нижнем Новгороде. Напомним также, что в Нижнем новгороде в 2023 году запланирован ремонт восьми участков дорог по нацпроекту БКД.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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