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Полицейские спасли мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из окна многоэтажки на улице Бурнаковской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, около 14:00 13 марта в полицию поступило сообщение о том, что мужчина, находясь в проеме окна подъезда на 10 этаже, угрожает спрыгнуть.
Как сообщили в МЧС, для спасения мужчины предполагалось использовать автолестницу, однако на любые действия спасателей он угрожал прыжком с высоты.
На лестничную клетку дома поднялись полицейские Иван Кустов и Игорь Секрет. Им удалось разговорить 36-летнего мужчину. Он рассказал, что приехал в Нижний Новгород из Ивановской области.
После часа перегоровов правоохранителям удалось убедить мужчину отказаться от намерений прыгнуть. Он слез с оконного проема и был передан медикам.
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