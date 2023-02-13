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Происшествия

Полицейские спасли мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из окна многоэтажки на улице Бурнаковской

14 марта 2023 10:14  [107] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Полицейские спасли мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из окна многоэтажки на улице Бурнаковской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, около 14:00 13 марта в полицию поступило сообщение о том, что мужчина, находясь в проеме окна подъезда на 10 этаже, угрожает спрыгнуть.

Как сообщили в МЧС, для спасения мужчины предполагалось использовать автолестницу, однако на любые действия спасателей он угрожал прыжком с высоты. 

На лестничную клетку дома поднялись полицейские Иван Кустов и Игорь Секрет. Им удалось разговорить 36-летнего мужчину. Он рассказал, что приехал в Нижний Новгород из Ивановской области.

После часа перегоровов правоохранителям удалось убедить мужчину отказаться от намерений прыгнуть. Он слез с оконного проема и был передан медикам.

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Теги:
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