Клиенты ВТБ в Нижнем Новгороде за год купили 270 кг золота Бизнес

ВТБ оценил продажи инвестиционного золота за год: основная доля проданных слитков приходится на Москву, где клиенты приобрели свыше 30 тонн. В топ-5 по объему реализованного банком драгоценного металла также вошли Санкт-Петербург – более 700 кг, Нижний Новгород – 270 кг, Воронеж – около 250 кг и Краснодар – свыше 230 кг.

Всего с марта прошлого года, после отмены НДС 20% на покупку золота, ВТБ реализовал порядка 37 тонн слитков. В целом по банку средний объем сделки превысил 10 кг. При этом в столице ее средний размер за год стал самым высоким – почти 24 кг. На втором месте – Воронеж, где клиенты в среднем приобретали 4 кг золотых слитков. В Нижнем Новгороде этот показатель превысил 3 кг, в Санкт-Петербурге – около 3 кг и 2,6 кг – в Краснодаре.

"Для российских инвесторов золото по-прежнему интересно как продукт с долларовой экспозицией для хеджирования валютных рисков. Например, на конец прошлого года на хранении в банке клиенты оставили драгметалл стоимостью 50 млрд рублей – для сравнения, весь портфель классических сбережений в ВТБ за год увеличился на 210 млрд рублей. Основными продажи слитков проходят в Москве и Санкт-Петербурге – традиционных центрах деловой активности. Наши региональные клиенты также активно используют этот инструмент в своем портфеле. Мы видим, что средний вес сделки по некоторым городам превышает значения федеральных центров, например, в Воронеже, где он достиг 4 кг", – прокомментировал Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ.

Состоятельные клиенты ВТБ могут приобрести золото высшей 999-й пробы весом от 1 до 100 кг без НДС 20%, произведенное на российских аффинажных заводах. Стоимость драгметалла рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Оплатить сделку можно рублями или иностранной валютой, в рамках № 55-ФЗ.

ВТБ во втором квартале планирует запустить сервис по обратному выкупу физического золота. Услуга станет доступна клиентам, которые приобрели слитки и оставили их на хранении в банке. Дополнительная проверка выкупаемых слитков золота не потребуется, так как они хранятся в банке и имеют все необходимые сертификаты качества. Сделки будут проходить по котировкам ВТБ на дату сделки за рубли.