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Общество

Нижегородских застройщиков обяжут проводить компенсационное озеленение в новых ЖК

14 марта 2023 19:31  [82] Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода в рамках заседания постоянной комиссии по экологии обсудили отчёт о работе Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов за 2022 год.

Согласно информации, в прошлом году на территории города было в полном объёме проведено запланированное озеленение, в рамках которого высажено 5449 деревьев и кустарников. При этом за компенсационное озеленение городской бюджет получил в виде платы 210 млн рублей, что в 4 раза выше первоначального планового показателя.

Кроме того, в рамках работ по посадке и содержанию зелёных насаждений в Ленинском, Нижегородском и Канавинском районах было посажено 784 дерева и 1719 кустарников.

Депутаты отметили, что мероприятия по компенсационному озеленению необходимо проводить максимально близко к тому месту, где были срублены деревья.

Так, Марк Фельдман предложил пересмотреть условия благоустройства на территории новых ЖК и учитывать полное восполнение зелёных насаждений, пострадавших в результате строительства.

Этот вопрос будет вынесен на обсуждение с департаментом благоустройства, чтобы в ближайшей перспективе обязать застройщиков предусматривать в планах благоустройства новых жилых микрорайонов большее количество зелёных насаждений.

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Теги:
Гордума Растения Экология
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