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Общество

Олег Лавричев и Александр Лузянин организовали отправку автокрана в зону СВО

15 марта 2023 16:58  [99] Общество

Автокран на базе шасси Урал мощностью 230 л.с. и грузоподъемностью 25 тонн был отправлен из Нижнего Новгорода в зону проведения специальной военной операции. Просьба об этом поступила от одного из командиров нижегородского боевого подразделения.

Отправка техники была осуществлена при поддержке председателя Гордумы Олега Лавричева, гендиректора НАО "Гидромаш" Александра Лузянина, а также Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей. Транспортировка крана организована при поддержке Дома народного единства и регионального правительства - вместе с очередной партией гуманитарного груза.

Отмечается, что автокран предназначен для использования в гражданской и военной сферах, поскольку обладает высокой проходимостью, маневренностью и эргономичным управлением. Он необходим бойцам для строительства укрепительных сооружений на линии фронта.

Олег Лавричев рассказал, что кран предварительно прошёл капитальный ремонт и техническую экспертизу.

"Надеюсь, что техника, которую мы передаём будет полезна, а укрепсооружения, которые она поможет построить, защитят жизнь и здоровье наших бойцов!" - сказал спикер Гордумы.

Он также выразил благодарность руководству НАО "Гидромаш" за поддержку гуманитарных миссий.

"Формируя грузы, мы стараемся выполнять конкретные просьбы ребят, чтобы помогать именно тем, что им, действительно, нужно. Сегодня в зону СВО отправляется не только автокран, но и противодроновые ружья, каски, средства индивидуальной защиты, - всё то, что необходимо нашим нижегородским бойцам в зоне боевых действий", - добавил Александр Лузянин.

Как рассказали в пресс-службе Гордумы, отправка очередного гуманитарного груза на территорию Донбасса состоится в конце марта. Его собрали нижегородские промышленники, предприниматели, депутаты, волонтёры движения "Вместе к Победе!" и ветеранские организации. Груз будет лично сопровождать председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. Для него эта поездка станет уже десятой с начала СВО.

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Теги:
Гидромаш Гордума Олег Лавричев
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