Выделенная полоса для общественного транспорта на улице Советской начнет работать с 20 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выделенная полоса для общественного транспорта на улице Советской начнет работать с 20 марта. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, "выделенка" будет действовать на участке от улицы Марата до Канавинского моста. Ее протяженность составит около километра.

Также с понедельника на этом участке начнет работать автоматический комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Штраф за выезд на "выделенку" составляет 1500 рублей.

Алена Чернышова напомнила, что сейчас в Нижнем Новгороде работают выделенные полосы на Окском съезде, проспекте Гагарина, проспекте Ленина, улице Бекетова и на Московском шоссе.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект для контроля ситуации на дорогах разрабатывают в Нижегородской области.

Также напомним, что автономные комплексы фиксации нарушений ПДД начали тестировать в Нижегородской области.