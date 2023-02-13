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Общество

Пилотный проект по созданию единого центра патриотического воспитания школьников обсудили участники штаба "Единой России"

17 марта 2023 13:48  [82] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Вопросы патриотического воспитания учеников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций обсудили на выездном заседании регионального Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия". Его провел председатель комиссии по патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию регионального отделения партии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов. 

Мероприятие состоялось на базе школы №118 с углубленным изучением отдельных предметов в Московском районе Нижнего Новгорода.

"Место проведения заседания выбрано не случайно, ведь эта школа является одной из образцовых образовательных организаций в части патриотического воспитания учащихся. Здесь уже давно ведется работа в данном направлении – ребята регулярно посещают "Уроки мужества", общаются с ветеранами боевых действий. Многие вступают в специализированные классы, с удовольствием участвуют в олимпиадах, конкурсах, спортивных праздниках, памятных акциях военно-патриотического характера. Кроме того, именно здесь было открыто первое в Нижегородской области региональное отделение российского движения детей и молодежи "Движение первых". В общем, и самим школьникам, и преподавательскому составу есть, чем гордиться", - подчеркнул Василий Суханов. 

В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, а также общественных организаций, в том числе "Юнармии" и "Союза десантников России".

Гости высоко оценили организацию всего учебного процесса в школе, обратив особое внимание на большую вариативность направлений для дополнительного образования школьников и эффективное использование пространства для создания оборудованных зон под секции и кружки. В частности, в учебном заведении работает 9 секций, где занимается более 500 ребят.

Также успешно ведется работа по начальной военной подготовке на базе юнармейских и гвардейских классов, действует военно-патриотический клуб "Держава". Юные патриоты изучают различные дисциплины с самым современным инструментарием. Речь идет, в первую очередь, о технологии виртуальной реальности, квадрокоптерах, использовании интерактивных макетов для изучения правил пожарной безопасности, дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, а также ориентирования на местности и действий при ЧП.

Кроме обычных практик строевой подготовки, посещения спортивных секций, ребята с интересом занимаются огневой подготовкой в тире, участвуют в тушении имитированных возгораний, проводят собственные исследования на патриотические темы. 

"Очень важно, чтобы школа была социокультурным центром. Мы не ставим себе целью поступление наших ребят в военные училища, потому что главное – чтобы ребенок сам определился и стал достойным гражданином своей Родины. Помочь ему найти себя – именно это наша основная задача. Большая поддержка при этом идет от родителей. И если раньше у нас был, к примеру, только один юнармейский класс, то в этом году их уже пять. Да и идея создания гвардейских классов тоже пришла от родителей, которые сами выбрали для себя когда-то военную специальность и теперь настроены на продолжение своих "династий", чтобы их дети могли попробовать себя в такой профессии, а кроме этого выросли сильными, спортивными и умными людьми", - рассказала директор школы №118 Надежда Жукова.

По итогам знакомства с успешными практиками состоялось обсуждение о внедрении механизмов НВП в образовательный процесс. Участники заседания поддержали идею создания пилотного единого учебного центра патриотического воспитания для старшеклассников, чтобы учащиеся других учреждений также могли использовать возможности дополнительного образования. По задумке авторов проекта, в таком центре дети могли бы заниматься физкультурой, ОБЖ, НВП, изучать историю.

"В системе образования Советского Союза существовали учебно-производственные комбинаты, где ученики 9-10 классов раз в неделю могли собираться в одном месте для получения профессиональной подготовки. И мы предлагаем адаптировать эту систему под начальную военную подготовку, чтобы ребенок не просто знал, как собрать и разобрать автомат, а приучался жить и работать в коллективе и получал необходимые навыки. Мы не занимаемся подготовкой военизированных организаций,  а создаем условия для полноценного развития граждан нашей великой страны, развитых и нравственно, и физически. Потому что на самом деле НВП – это школа жизни, которая пригодится мальчикам и девочкам в дальнейшем", - подвел итог обсуждения Василий Суханов.

Напомним, поддержка и развитие патриотических проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, сохранение исторической памяти является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика". 

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Теги:
Единая Россия Патриотизм
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