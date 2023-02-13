БК "Пари НН" выиграл Кубок России по баскетболу

Баскетбольный клуб "Пари НН" выиграл Кубок России по баскетболу.
Как сообщается на сайте БК "Пари НН" в социальной сети, решающий матч состоялся 19 марта в Санкт-Петербурге.
БК "Пари НН" выиграл у "Зенита" из Санкт-Петербурга со счетом 84:72 и завоевал почетный трофей.
Ранее сообщалось, что баскетбольный центр планируется обустроить в Нижнем Новгороде.
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