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Спорт

БК "Пари НН" выиграл Кубок России по баскетболу

19 марта 2023 16:15  [111] Спорт

Баскетбольный клуб "Пари НН" выиграл Кубок России по баскетболу.

Как сообщается на сайте БК "Пари НН" в социальной сети, решающий матч состоялся 19 марта в Санкт-Петербурге.

БК "Пари НН" выиграл у "Зенита" из Санкт-Петербурга со счетом 84:72 и завоевал почетный трофей.

Ранее сообщалось, что баскетбольный центр планируется обустроить в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Баскетбол
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