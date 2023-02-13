БК "Пари НН" выиграл Кубок России по баскетболу Спорт

Баскетбольный клуб "Пари НН" выиграл Кубок России по баскетболу.

Как сообщается на сайте БК "Пари НН" в социальной сети, решающий матч состоялся 19 марта в Санкт-Петербурге.

БК "Пари НН" выиграл у "Зенита" из Санкт-Петербурга со счетом 84:72 и завоевал почетный трофей.

Ранее сообщалось, что баскетбольный центр планируется обустроить в Нижнем Новгороде.