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Происшествия

Предприниматель, выполнявший в Нижнем Новгороде ремонт квартир, обманул 12 нижегородцев на 4 млн рублей

20 марта 2023 16:18  [88] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Предприниматель, выполнявший в Нижнем Новгороде ремонт квартир, обманул 12 нижегородцев на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, с февраля 2017 года по декабрь 2021 года 37-летний мужчина размещал в интернете предложения об оказании ремонтно-отделочных работ.

С заказчиками заключался договор с условием частичной предоплаты. После получения средств злоумышленник выполнял только часть работ, не планируя завершать их полностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2, 3 и 4 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что от действий мужчины пострадали 12 нижегородцев. Общий ущерб им составил около 4 млн рублей, из которых 830 тысяч рублей обвиняемый выплатил добровольно. Также на его имущество наложен арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что полицейские в Арзамасе раскрыли мошенничество почти на 8 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество
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