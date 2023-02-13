"ТНС энерго НН": переоформление лицевого счета поможет избежать чужих долгов Бизнес

Гарантирующий поставщик напоминает: своевременное информирование энергосбытовой компании о смене собственника жилого помещения позволит избежать претензий за чужие долги. В этом заинтересованы как продавец, так и покупатель.

Если новый собственник откажется переоформлять лицевой счет на себя и окажется недобросовестным плательщиком, претензии по задолженности будут направлены предыдущему владельцу, ведь его данные указаны в платежном документе за электроэнергию.

Может возникнуть и обратная ситуация. Если прежний собственник накопил задолженность за электроэнергию, то своевременно переоформив лицевой счет, новому владельцу недвижимости не придется оплачивать долг предыдущего хозяина.

Чтобы изменить данные по лицевому счету, жители Нижегородской области могут как лично прийти в любой офис обслуживания "ТНС энерго НН", взяв с собой паспорт и документы, подтверждающие покупку или продажу недвижимости, так и направить копии документов удаленно по ссылке https://nn.tns-e.ru/population/feedback/.