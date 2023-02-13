Зачисление детей в первые классы школ Нижнего Новгорода пройдет с 1 апреля по 30 июня Общество

Зачисление детей в первые классы школ Нижнего Новгорода пройдет с 1 апреля по 30 июня. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Для ребят, не проживающих на закрепленной за школой территорией, приём заявлений на свободные места будет проходить с 6 июля до момента заполнения имеющихся мест и закончится до 5 сентября. Во всех школах – свои сроки начала приёма заявлений, поэтому родителям необходимо следить за информацией на сайтах и в социальных сетях выбранных образовательных организаций", - рассказал мэр.

В городском департаменте образования отметили, что приказ о зачислении первоклассника издается в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявлений в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, и детей, обладающих первоочередным и преимущественным правом на поступление в образовательную организацию.

При посещении школы родители (законные представители) ребенка должны предъявить оригиналы документов.

"По всем вопросам о зачислении в общеобразовательную организацию родителям или законным представителям можно обращаться в районное управление образования по месту жительства", - отметили в городском депобре.

Ранее сообщалось, что зачисление в первый класс началось в нижегородской "Школе 800".