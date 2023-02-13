Уличных художников приглашают к участию в фестивале "ФормART"
НГХМ стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2023 11:40  [38] Ямочный ремонт дорог стартовал в районах Нижегородской области
21 марта 2023 11:18  [60] Зачисление детей в первые классы школ Нижнего Новгорода пройдет с 1 апреля по 30 июня
21 марта 2023 11:02  [84] Чат-бот "Горький. Поддержка ИТ" создан в Нижегородской области
21 марта 2023 10:22  [101] "Теплоэнерго" в марте вернет нижегородцам 237,5 млн рублей за отопление в результате ежегодной корректировки
21 марта 2023 10:20  [87] Более 10,6 тысяч жителей Нижегородской области с начала года прошли осмотр в "Поездах здоровья"
21 марта 2023 09:36  [102] Нижегородцы смогут по телефону узнать про охрану труда
20 марта 2023 18:48  [251] Весенний сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области с 1 апреля
20 марта 2023 18:36  [197] Сотрудники АО "Нижегородский водоканал" получили награды в День работника ЖКХ
20 марта 2023 18:15  [224] Депутат Думы Дзержинска Сергей Гаврюшкин оценил проект благоустройства сквера на проспекте Дзержинского
20 марта 2023 17:52  [223] Модельная библиотека в Ветлуге победила в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив
Общество

Зачисление детей в первые классы школ Нижнего Новгорода пройдет с 1 апреля по 30 июня

21 марта 2023 11:18  [60] Общество

Зачисление детей в первые классы школ Нижнего Новгорода пройдет с 1 апреля по 30 июня. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Для ребят, не проживающих на закрепленной за школой территорией, приём заявлений на свободные места будет проходить с 6 июля до момента заполнения имеющихся мест и закончится до 5 сентября. Во всех школах – свои сроки начала приёма заявлений, поэтому родителям необходимо следить за информацией на сайтах и в социальных сетях выбранных образовательных организаций", - рассказал мэр.

В городском департаменте образования отметили, что приказ о зачислении первоклассника издается в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявлений в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, и детей, обладающих первоочередным и преимущественным правом на поступление в образовательную организацию.

При посещении школы родители (законные представители) ребенка должны предъявить оригиналы документов.

"По всем вопросам о зачислении в общеобразовательную организацию родителям или законным представителям можно обращаться в районное управление образования по месту жительства", - отметили в городском депобре.

Ранее сообщалось, что зачисление в первый класс началось в нижегородской "Школе 800".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph