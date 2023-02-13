Свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде будут рекультивированы в 2023 году Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде будут рекультивированы в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, работы будут организованы совместно с министерством экологии Нижегородской области в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Площадь свалки на Московском шоссе составляет 16,39 га, здесь хранится более 140 тысяч кубометров мусора. На улице Заовражной свалка занимает более 3 га с накоплением более 33 тысяч кубометров отходов.

Сейчас на этих объектах идет укладка временных дорог и площадок. В работах задействованы 17 единиц техники и более 40 рабочих.

После завершения рекультивация склон на улице Заовражной укрепят, а для территории на Московском шоссе определят новое хозяйственное предназначение.

Ранее сообщалось, что планы освоения территории рекультивированной Шуваловский свалки обсудят весной.