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Общество

Свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде будут рекультивированы в 2023 году

21 марта 2023 16:48  [81] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде будут рекультивированы в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, работы будут организованы совместно с министерством экологии Нижегородской области в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Площадь свалки на Московском шоссе составляет 16,39 га, здесь хранится более 140 тысяч кубометров мусора. На улице Заовражной свалка занимает более 3 га с накоплением более 33 тысяч кубометров отходов. 

Сейчас на этих объектах идет укладка временных дорог и площадок. В работах задействованы 17 единиц техники и более 40 рабочих.

После завершения рекультивация склон на улице Заовражной укрепят, а для территории на Московском шоссе определят новое хозяйственное предназначение.

Ранее сообщалось, что планы освоения территории рекультивированной Шуваловский свалки обсудят весной.

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Теги:
Свалки Экология
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