Ярмарка вакансий предприятий ОПК и приоритетных отраслей экономики пройдёт в Нижнем Новгороде 23 марта Общество

В Нижнем Новгороде 23 марта состоится профильная ярмарка вакансий для безработных. На мероприятии, которое проведёт Нижегородский кадровый центр "Работа России", будут представлены вакансии предприятий оборонно-промышленного комплекса и предприятий приоритетных отраслей экономики.

На мероприятие приглашены 30 работодателей, предлагающих более 300 вакансий в сфере ОПК. Среди них Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник", Научно-производственное предприятие "Полёт", "Красная Этна", "Красное Сормово", ГАЗ, Нижегородский литейный завод, Гидромаш, ННИИРТ, "Концерн Термаль", завод им. Петровского, ГУ МВД - и другие.

Полный список вакансий размещён по ссылке.

В рамках встречи представители работодателей расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, условиях и уровне заработной платы и льготах.

Кроме того, карьерные консультанты помогут подобрать интересные вакансии для граждан, в том числе за пределами региона, проинформируют о мерах поддержки при переезде с целью трудоустройства.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Рождественская, д. 24А с 10:00 до 12:00.

Согласно информации, аналогичные ярмарки вакансий пройдут в кадровых центрах "Работа России" в Дзержинске и Павлове 22 марта с 14:00 до 16:00.

Телефоны для справок: 8 (831) 412-48-36, 412-48-39, 8-800-250-47-47.