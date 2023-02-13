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Денис Казанский прокомментирует матч ХК "Торпедо" в фан-зоне ТРК "Небо"

22 марта 2023 11:15  [83] Спорт

Фото: АНО "Центр 800"

Спортивный комментатор Первого канала Денис Казанский вместе с нижегородцами посмотрит матч ХК "Торпедо" в фан-зоне ТРК "Небо". Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде в дни матчей ХК "Торпедо" организуются фан-зоны в ТРК "Небо" и ЦУМе.

Сегодня, 22 марта, Денис Казанский вживую прокомментирует четвертый матч в серии 1/2 финала Западной конференции КХЛ против СКА из Санкт-Петербурга.

Также комментатор ответит на вопросы зрителей и раздаст автографы. Для этого организаторы подготовили специальные карточки.

Развлекательная программа в ТРК "Небо" стартует в 19:00, а сам матч - в 19:30.

Напомним, счет в серии со СКА - 0:3. Предыдущие матчи ХК "Торпедо" проиграл со счетом 1:2, 4:5 и 0:4. В финал Западной конференции КХЛ выйдет команда, одержавшая четыре победы в серии.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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