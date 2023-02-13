Водитель автобуса в Нижнем Новгороде оказался непричастен к инциденту с похищением платежного терминала Происшествия

Водитель автобуса в Нижнем Новгороде оказался непричастен к инциденту с похищением платежного терминала, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, происшествие с похищением терминала случилось утром 21 марта на площади Свободы. Неизвестный, находясь в салоне автобуса, выхватил устройство и выбежал на улицу.

Отмечается, что и водитель, и несколько пассажиров сразу же бросились в погоню за злоумышленником, который в итоге бросил устройство в сугроб.

В ГП "Нижегородпассажиравтотранс" подчеркнули, что по результатам проведенной проверки вины водителя в инциденте не установлено.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми попал в ДТП около Кстово утром 20 марта.